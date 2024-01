Discobolo Sciacca, il Coni assegna la “Stella di bronzo al merito sportivo”

Il 2024 si apre illuminato dalle stelle per la Discobolo Sciacca. La storica società saccense di scherma e ginnastica aerobica, presieduta da Pippo Simone Vullo, è stata insignita dal Coni con il conferimento della Stella di bronzo al merito sportivo per le attività svolte nel corso del 2022.

La comunicazione da parte del Coni è arrivata tramite una lettera vergata dal presidente, Giovanni Malagò.

“La Stella di bronzo è uno dei massimi riconoscimenti nazionali - commenta Simone Vullo - non possiamo non ringraziare le autorità sportive che hanno riconosciuto il nostro lavoro e tutte le persone che in tanti anni di attività hanno fatto parte del nostro sodalizio. Ringrazio tutti i dirigenti del Coni, ed in particolare il delegato provinciale Antonella Attanasio che ci è sempre vicina, ma anche le federazioni di scherma e ginnastica che ci seguono con attenzione”.

“L'onorificenza – si legge nella motivazione - vuole attestare di fronte al mondo sportivo i meriti degli atleti, dei tecnici e dei dirigenti della Società ed esprimere insieme la più sentita gratitudine del CONI per il contributo offerto alla crescita e all'affermazione dello sport italiano”.