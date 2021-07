Calcio, l'Akragas riparte dalla riorganizzazione societaria: riconfermati Bottone e Rosato, tornano Castronovo e Veneziano

Si continua a lavorare senza sosta per dare prestigio al club biancoazzurro presieduto da Sonia Giordano. La squadra sarà regolarmente iscritta al prossimo campionato di Eccellenza. Individuato il nuovo allenatore: in settimana l'ufficializzazione

Si delinea l’Akragas versione 2021/2022. La Società continua a lavorare alacremente e senza sosta per dare prestigio e un futuro roseo al club biancoazzurro che sarà iscritto regolarmente al prossimo campionato di Eccellenza.

I soci e i dirigenti akragantini si sono incontrati alla presenza del presidente Sonia Giordano. Al centro della nuova riunione la riorganizzazione societaria che prevede la riconferma dei dirigenti Salvatore Bottone, Giancarlo Rosato e il ritorno ufficiale nell’Akragas di Giovanni Castronovo e Alessandra Veneziano. I nuovi ruoli saranno oculatamente ripartiti nelle prossime ore e non si è esclude l’ingresso di nuovi soci.