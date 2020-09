L'Aia ricorda Rosario Livatino, depositati dei fiori sulla stele del "giudice ragazzino"

Questa mattina una delegazione della nostra sezione formata dal presidente Gero Drago e dai due vice presidenti Rosario Perrone e Antonino Costanza in rappresentanza di tutti gli arbitri agrigentini hanno depositato una composizione floreale sulla Stele del giudice Livatino per ricordarlo a 30 anni dal barbaro omicidio per mano mafiosa.

"Il giudice Livatino - scrive l'Aia - simbolo di giustizia e legalità è da sempre in particolare in questi ultimi anni la figura guida delle attività della nostra Sezione a cui il nostro Cds ha pure dedicato grazie alla collaborazione e approvazione da parte di tutto il comitato Nazionale un premio stagionale che viene consegnato al più giovane arbitro esordiente in A".