Giro d'Italia, Agrigento è pronta per la seconda tappa: la città è "blindata"

Agrigento è pronta. Dopo giorni e giorni di grandi preparativi, tanto il capoluogo quanto i Comuni che verranno interessati dal passaggio della carovana dei ciclisti del 103esimo Giro d'Italia, tutto è pronto ed in perfetta sicurezza. Cresce, soprattutto per gli appassionati della manifestazione sportiva, l'attesa per vedere chi si aggiudicherà la seconda tappa.

Ieri, dopo una pedalata lunga 15,1 chilometri da Monreale a Palermo, la maglia rosa l'ha conquistata Filippo Ganna, 24 anni, originario di Verbania che si è imposto con il tempo di 15 minuti e 24 secondi nella cronometro individuale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La sua è una maglia rosa sotto certi aspetti annunciata, ma non per questo meno importante, perché il percorso della cronometro da Monreale a Palermo (15,1 chilometri), era esigente, veloce e per questo ancor più insidiosa. Bastava una piccola distrazione, come è avvenuto per lo sfortunato colombiano Miguel Angel Lopez - finito in ospedale dopo una caduta che ha dell'incredibile - e tutto saltava. Sempre ieri, Vincenzo Nibali è riuscito a limitare i danni, ma ha pagato dazio a Geraint Thomas, accusando nei confronti del gallese un ritardo di 1'06". Non è un dramma, ma non c'è nemmeno da fare salti di gioia.