Fortitudo, Saccaggi regala la vittoria allo scadere sull'agguerrita Sangiorgese

E’ tornato SaccaBomb. Andrea Saccaggi, allo scadere, regala una vittoria - non scontata - alla Fortitudo Agrigento. I biancazzurri battono all’ultimo secondo utile una Sangiorgese agguerrita. La squadra di coach Catalani vince con il risultato di 85 a 84. Con Costi fuori dai giochi e Chiarastella non al top della condizione, i “giganti” conquistano punti chiave.

Al pronti via è la Fortitudo Agrigento ad aprire i giochi. Coach Catalani schiera Grande in cabina di regia, sostenuto da Saccaggi e Chiarastella. Sotto canestro confermato Paolo Rotondo, supportato da Giò Veronesi. La Sangiorgese, però, trova punti buoni e Agrigento reagisce ancora con Alessandro Grande. Sono gli ospiti a rallentare la manovra offensiva di Agrigento, ma Veronesi accorcia le distanze e riporta i suoi sul -3. Se la Sangiorgese trova canestri facili, Agrigento non è da meno. Punti buoni per Saccaggi che riporta i biancazzurri sul -2. Il primo periodo di gioco va agli ospiti che si impongono con il punteggio di 15-20.

L’avvio, nel secondo periodo di gioco, è di stampo biancazzurro. Agrigento ritrova grinta e velocità. Saccaggi non sbaglia la tripla e Chiarastella sotto canestro fa la voce grossa. Agrigento combina bene: assist di Saccaggi e canestro di Ragagnin. Il secondo periodo di gioco è di stampo biancazzurro. E’ la Fortitudo Agrigento a chiudere con il punteggio di 44 a 42.

Ritmi alti anche nel terzo periodo di gioco. Palla alla Sangiorgese e tiro sbagliato da parte di Picarelli. A fare meglio è Paolo Rotondo che sotto canestro non sbaglia. Gli ospiti tornano ai punti e lo fanno con Toso, dalla lunetta - dopo il fallo subito - sono due su due. Sono gli ospiti a trovare il vantaggio, canestro facile per Bianchi: +1 Sangiorgese. Capovolgimenti di fronte continui con Agrigento che subisce le incursioni offensive degli ospiti: 51-55. Coach Catalani chiama time out, in campo torna Giovanni Veronesi. Il canestro della risalita arriva dalle mani di Saccaggi, ma è ancora la Sangiorgese a tornare ai punti provando una nuova mini-fuga. Saccaggi e Chiarastella prendono per mano la Fortitudo fino a condurla al 64-64.

Ritmi alti anche nell’ultimo quarto. In campo Cuffaro prova a sorprendere la difesa ospite ma viene chiuso. Agrigento torna in vantaggio e lo fa con un canestro di Chiarastella: 77-75. Bianchi ruba balla e vola da solo a canestro: 79-79. E’ Picarelli a portare i suoi in avanti, fallo subito e dalla lunetta non sbaglia: due su due. Quando la Sangiorgese sembra avere chiuso il match, arriva la “bomba” allo scadere di un Andrea Saccaggi stratosferico. Mancava un secondo e Saccabomb non sbaglia: Agrigento vince e brinda l’esordio al PalaMoncada con due punti conquistati.

Moncada Energy Group Agrigento - LTC Sangiorgese Basket 85-84 (15-20, 29-22, 20-22, 21-20)

Moncada Energy Group Agrigento: Saccaggi 24 (2/4, 5/9), Rotondo 20 (9/18, 0/0), Chiarastella 15 (4/8, 1/4), Grande 13 (3/3, 1/5), 6 (3/3, 0/3), Giovanni 5 (0/3, 1/5), Peterson 2 (1/1, 0/0), Cuffaro 0 (0/1, 0/0), Indelicato 0 (0/0, 0/0), Mayer 0 (0/0, 0/0), Tartaglia 0 (0/0, 0/0). All Catalani

Tiri liberi: 17 / 21 - Rimbalzi: 31 8 + 23 (Albano Chiarastella 11) - Assist: 19 (Albano Chiarastella 8)

LTC Sangiorgese Basket: Sebastiano Bianchi 24 (8/10, 2/5), Francesco Toso 18 (6/9, 0/0), Andrea Picarelli 16 (3/10, 1/2), Gabriele Berra 7 (2/3, 1/1), Stefan Malkic 7 (0/0, 2/5), Andrea Bargnesi 6 (2/4, 0/2), Alberto Fragonara 3 (1/2, 0/3), Giulio Dushi 2 (1/1, 0/0), Matteo Cassinerio 1 (0/0, 0/1), Nicola Artuso 0 (0/1, 0/1), Luca Baggi 0 (0/0, 0/0), Sebastiano Codato 0 (0/0, 0/0). All Quillici

Tiri liberi: 20 / 28 - Rimbalzi: 35 9 + 26 (Sebastiano Bianchi, Alberto Fragonara 7) - Assist: 11 (Andrea Picarelli, Alberto Fragonara 4)