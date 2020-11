Agrigento batte Palermo nel derby, coach Catalani: "Difensivamente dobbiamo ancora crescere"

La Fortitudo Agrigento – alla prima di campionato - ha battuto Palermo. I biancazzurri allenati da coach Catalani si sono imposti con il punteggio di 92 a 78. A commentare il match è stato coach Catalani.

“Abbiamo bagnato il nostro esordio in campionato con una bella vittoria, segnando quasi 100 punti e distribuendo 24 assist. Abbiamo iniziato bene la gara – dice coach Catalani – ma abbiamo commesso qualche ingenuità difensiva che non ci ha permesso di capitalizzare quanto di buono fatto in attacco. Nella seconda parte di gara abbiamo mosso meglio la palla e trovato più fluidità. Difensivamente dobbiamo ancora crescere togliendo dal gioco alcune pause, ma abbiamo fatto passi avanti e continueremo a lavorare per mettere tutto a posto. Sono molto contento dell’atteggiamento dei giovani che sono scesi in campo. Hanno dimostrato voglia e la giusta faccia. Palermo è un’ottima squadra che usciva da un periodo complicato a causa del Covid 19. Nel finale la nostra freschezza ha probabilmente prevalso sulle loro attuali condizioni fisiche. Adesso cerchiamo di recuperare energie e condizione per prepararci al meglio alla prima casalinga contro la Sangiorgese”.