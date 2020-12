Ravioli di Burrata al limone e alici

Le feste si avvicinano e vogliamo proporvi qualche ricetta, magari più innovativa e gourmet da inserire nei vostri menu del pranzo di Natale o Capodanno.

Quella dei ravioli al limone e alici è una ricetta semplice da realizzare ma dell'effetto wow assicurato! Ma ricordatevi che la materia prima degli ingredienti sarà il trucco per la riuscita del piatto.

La ricetta

Ingredienti per 4 persone:

400 gr farina 00

4 uova intere

1 tuorlo

1 burrata

scorza di 1 limone

8 alici

200 gr pomodori datterini

zucchero q.b.

1 rametto di timo

4 foglie di basilico

Preparate la fontana con la farina e versatevi le uova e impastate bene; fate riposare l'impasto per un'ora in frigo.

Tagliate a metà i pomodorini, metteteli su una placca, cospargeteli con lo zucchero, il sale, il timo e infornate a 100° C per due ore.

Stendete la pasta all'uovo e ricavatene dei quadrati di 10x10 cm, mettete al centro la burrata, unite prima i due lati opposti e poi gli altri due.

In una padella ben calda fate sciogliere le alici con l'olio, la scorza di limone meta dei pomodorini. Cuocete i ravioli in acqua salata bollente per un paio di minuti e finiteli in padella aggiungendo un pò d'acqua di cottura e i pomodorini rimanente. servite guarnendo con le foglie di basilico.