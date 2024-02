Il Volo a Sanremo, “La loro canzone è un capolavoro”: il sindaco Brandara invita tutti a sostenerli al televoto

Ieri sera il trio de Il Volo ha già fatto centro alla prima apparizione sul palco dell’Ariston per l’edizione 2024 del Festival. La loro canzone, “Capolavoro”, segna certamente un punto di svolta. Piero Barone (originario di Naro), Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble sono apparsi decisamente “maturi” in tutto: nello stile, nel modo di muoversi sulla scena, ma soprattutto con il tipo di canzone che ora è pop e che li allontana dall’immagine, definitivamente sdoganata, dei “tenori prodigio”.

Giocando proprio con il titolo della canzone, il sindaco di Naro, Maria Grazia Brandara, ha subito rivolto un appello via social ai suoi concittadini: “La loro canzone è un capolavoro - ha scritto - e dobbiamo sostenere tutti quanti questi ragazzi al televoto”. Ieri sera infatti, per la prima serata del Festival (martedì 6 febbraio), il primo giudizio utile per la classifica provvisoria è stato espresso dalla sala stampa. Ora è il momento di dare la parola al pubblico. E certamente i naresi potranno dare un importante contributo per sostenere prima di tutto il loro Piero Barone e poi il progetto compiuto de Il Volo che quest’anno festeggia 15 anni di carriera e che si appresta a lanciare un nuovo album proprio dalla nuova canzone portata a Sanremo 2024.

“Dopo tutto questo tempo - ha dichiarato Barone in una recente intervista - ci siamo accorti che non avevamo mai inciso un album di inediti. Abbiamo messo insieme un team di autori che ci hanno letteralmente cucito addosso i nuovi brani: i testi nascono da confronti e discussioni tra noi e loro. Una ‘convivenza’ durata circa un anno e mezzo che ha portato dei risultati”.