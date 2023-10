Da Genova a Sciacca per sfuggire a Cupido: "Trame del '27" di Jim Tatano è in libreria

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

In libreria e negli store on line dal 20 ottobre il nuovo romanzo di Edizioni Kalós, Trame del ’27, scritto dallo scrittore e giornalista Jim Tatano.

Il dottore Salvatore Costa, il protagonista, ha preso la sua decisione: deve lasciare Genova. È per fuggire da quel maledetto e dispettoso Cupido che lo perseguita, condannandolo a una vita da reietto, che si ritrova quindi in Sicilia, a Sciacca. Qui proverà a dimenticare la sua condizione – una vera e propria maledizione – buttandosi anima e corpo nella sua professione di medico e lasciandosi coinvolgere, pur nella riservatezza che lo contraddistingue, dalle trame che si dipanano in questo 1927.

Equivoci, tabù, pregiudizi, farse tratteggiano nelle pagine del libro – dense di ironia e leggerezza – vizi e virtù di un luogo reso simbolo di tutta una terra e di tutto un periodo.

Il paese diviene così un palcoscenico su cui si esibiscono i personaggi di una vera e propria commedia municipale, maschere e ruoli che accompagneranno il protagonista

nella sua nuova vita.

“Questo romanzo nasce da un racconto a tiratura limitata per una casa editrice di Sciacca, dal titolo Il cambio – spiega l’autore Jim Tatano – e da lì ho sviluppato la storia mettendo al centro di essa un protagonista con un vissuto alle spalle molto differente rispetto al background siciliano, una figura giunta dal Nord che si trova in un contesto completamente diverso sia dal punto di vista mentale sia da quello culturale. Da qui si dipanano diverse storie ironiche e divertenti ambientate nel 1927 nelle quali non manca il contrasto con l’ambiente fascista dell’epoca”.

Jim Tatano, scrittore e giornalista. Ha esordito con Il magico giardino (2009); questo è il suo quinto romanzo. Ha scritto anche racconti, un saggio, sceneggiature, testi teatrali.

Collabora con diverse testate giornalistiche.