Il "Toscanini Jazz Quintet" in finale al "Jaci&Jazz Academy contest 2021"

Alle selezioni nazionali del Jaci&Jazz Academy contest 2021 di Acireale, a cui da questo anno sono stati ammessi a partecipare i Conservatori di Musica di tutta Italia , il Toscanini Jazz Quintet, costituito dagli studenti Maria Concetta Maggio (voce), Marco Cervello (pianoforte), Giuseppe Oliveri (batteria), Marco Caterina (sax), Edoardo Arcuri - Rosario Montalbano (basso elettrico), in rappresentanza dell'Issm in Toscanini di Ribera e sotto la guida di Fulvio Buccafusco, si è particolarmente distinto per due brani inediti composti da M.C. Maggio e M Cervello.

Il gruppo, insieme agli altri ensemble finalisti provenienti dal Conservatori di Musica di Ferrara, Trapani, Novera Terinese, Pesaro e Vibo Valentia, parteciperà alla finale del contest che si terrà il 3 Luglio ad Acireale.