Nuovi indirizzi di studio all'istituto "Galileo Galilei" di Canicattì

L'istituto di istruzione superiore statale "Galileo Galilei" di Canicattì amplia la sua offerta formativa con i nuovi indirizzi di studio approvati dal "Dipartimento dell'istruzione, dell'università e del diritto allo studio". Grande soddisfazione per la dirigente scolastica prof.ssa Rosa Cartella e per il collegio docenti per l'importante traguardo raggiunto.

L'istituto Galileo Galilei da oggi potrà proporre alle nuove generazioni del territorio due nuovi percorsi che consentiranno un'immediato inserimento nel mondo del lavoro, oltre che prepararli a proseguire gli studi universitari con delle solidissime basi scientifiche in informatica e biologia. I nuovi indirizzi attivati sono: - "𝐈𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐜𝐚 𝐞 𝐓𝐞𝐥𝐞𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 " per gli appassionati di Programmazione, Elettronica, Elettrotecnica, Sviluppo Videogiochi, Sviluppo App, Robotica, Reti Informatiche, Cybersecurity - " 𝐁𝐢𝐨𝐭𝐞𝐜𝐧𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐞 𝐒𝐚𝐧𝐢𝐭𝐚𝐫𝐢𝐞 " per gli appassionati di Medicina, Biologia, Chimica, Professioni Sanitarie, Infermieristica, Scienze Naturali. Ai percorsi serali per adulti già attivi, 𝐀𝐠𝐫𝐚𝐫𝐢𝐨 e 𝐒𝐢𝐬𝐭𝐞𝐦𝐢 𝐈𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐯𝐢 𝐀𝐳𝐢𝐞𝐧𝐝𝐚𝐥𝐢, si aggiungerà anche l'indirizzo "𝐂𝐨𝐬𝐭𝐫𝐮𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐚𝐦𝐛𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐞 𝐭𝐞𝐫𝐫𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢𝐨" Si ricorda che la prescrizione già effettuata nel mese di Gennaio non è vincolante e che gli studenti potranno nel mese di Luglio chiedere il passaggio ai nuovi percorsi di studio anche se già iscritti presso altre istituzioni scolastiche. Per consultare tutta l'offerta formativa della scuola potrete visitare il sito web https://www.galileicanicatti.edu.it/orientamento