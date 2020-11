Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il Liceo Martin Luther King , in occasione della Ricorrenza del IV Novembre, giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate e Celebrazione della vittoria nella prima guerra mondiale, in accordo con il Comune di Favara, la Società Agrigentina di Storia Patria, l’Associazione culturale “Penna sottile”, presieduta dal prof. Giuseppe Crapanzano, e l’I.C. Urso-Mendola-Vaccaro, ha organizzato un importante momento educativo all’interno della Didattica a Distanza. L’attività si è svolta in contemporanea all’interno di tutte le classi virtuali dell’istituto: alle 10 e 30 è stato osservato un minuto di silenzio, a cui ha fatto seguito una riflessione di educazione civica sui valori patriottici, e, infine la di un video tematico elaborato dagli alunni della IV F coordinati dalla prof.ssa Giada Attanasio. La Dirigente Scolastica, prof.ssa Mirella Vella, ha preso parte alle lezioni a distanza , illustrando agli allievi l’importanza di conoscere i valori fondanti della nostra Costituzione e la necessità di studiare l’educazione civica.

Giornata delle forze armate, il liceo Martin Luter King e la riflessione civica sui valori patriottici