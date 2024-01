Istituto comprensivo statale "Guarino", è tempo di Open day: ecco il programma

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

In occasione della seconda giornata dell’Open Day, prevista per il giorno 12 gennaio 2024, dalle ore 15.30 alle ore 18.30, abbiamo organizzato un programma di incontri con le famiglie e gli studenti che devono affrontare una scelta delicata e determinante per il loro futuro. E in questo futuro noi vogliamo continuare ad esserci! Per questo la nostra scuola aprirà le porte a studenti e genitori, operatori scolastici e associazioni del territorio per presentare l’offerta formativa, con le seguenti attività:

 Accoglienza genitori e alunni

 Focus informativi per singoli segmenti infanzia, primaria e media

 Laboratori Interattivi di Didattica

 Incontro con i docenti

 Tutoraggio e mentoring fra studenti

 Visita dei Locali e iscrizioni in sede

 Apertura Sportello Autismo e Dislessia

 Supporto Sussidi Cts

 Laboratorio degli alunni del corso ad indirizzo musicale e sportivo

 Tavoli Informativi Scuole Superiori del Territori

 Incontro finale nell’aula polifunzionale “Giuseppe Valenti” ORE 17.30

Organizzazione ingresso scuola

Focus informativi per singoli segmenti infanzia (Ins.ti Contino, Saieva , Graccione , Lombardo, Felice , Cassaro e Sciumè)- primaria ( Ins.ti Giusi Mancuso, La rocca Maria, Fiorenza Gaetana , Caramanno Carmela,Agro Cinzia)-scuola secondaria di 1° grado media ( Ins.ti Puccio Giovanni, Mannina Marianna, Nobile Calogero, Pitanza Angela, Lauricella Antonino , Mugavero Selina, Pitruzzella Calogero);

 Strumenti musicali con docenti di strumento Mossuto, Pafumi, Russello, Pizzurro

 Schermo gigante - Mossuto Graziano

 Tavoli informativi a cura delle Scuole Superiori del Territorio

Nelle classi/sezioni: indicazioni operative

 Laboratorio di lettura ins. Marisa Caramazza

 Laboratorio Fai prof. Nobile Calogero

 Laboratorio artistico prof.sse Spataro Antonella - Caramazza Vincenza,Castellana Beatrice

 Laboratorio di STEM prof.sse Maria La Rocca -Giusi Casà

 Laboratorio Scientifico prof.sse Silvia Cassaro- Chiara Claudia

 Laboratorio Giochi Matematici prof. Nobile Calogero

 Laboratorio di teatro e coro prof.ssa Giusy Moscato  Laboratorio di cittadinanza attiva prof.ssa Alina De Caro

 Laboratorio scientifico Primaria prof. sse Agrò Cinzia-G. Cusumano

 Laboratorio delle Pigotte prof.ssa Vita Valeria con i nonni

 Laboratorio infanzia plus prof. Gerlando Costanza ,Fanara Rosaria,Vullo Giusy

 Laboratrio Coding infanzia prof.ssa Giovanna Sciortino,Pecoraro Giorgia

 Laboratorio Nati per leggere ins. Saieva Rosanna

 Laboratorio alimentazione “ Includere con dolcezza” prof.sse Cassaro Annamaria, Frenda Assunta , con la scuola alberghiera di Favara.

 Sportello Autismo prof.ssa Giusy Azzaretto

 Sportello dislessia prof.ssa Gabriella Caramazza

 Sportello psicologico prof.ssa Gabriella Caramazza

 Laboratorio di didattica digitale prof. Lauricella Antonino

 Tutoraggio e mentoring fra studenti prof.sse , Silvia Cassaro, Catia Castellana

 Laboratorio di latino-greco prof.ssa Simona Farruggia

 Laboratorio filosofia prof.ssa Gabriella Bruccoleri

 Caffè Letterario a cura della Prof.ssa Rosamaria Montalbano

 Laboratorio pscomotricità prof.ssa Elena Costanza ,Costanza Giusi, Patti Carmela, Bacchi Gaetana e Mendolia Maria Ausilia.

In palestra

Attività sportive prof. Gianluca Scuderi, prof. Imbergamo Giuseppe

Aula magna

 Biblioteca prof.ssa Sajeva Rosanna, Gaetano Sciumè

In aula polifunzionale ore 17

Presentazione dell’Offerta Formativa: Scuola dell’Infanzia ins. Cassaro, Contino , Scuola Primaria ins. Giusi Mancuso, Maria La Rocca e Giusi Moscato, Scuola Secondaria di 1° grado prof. Puccio Giovanni , Simona Farruggia ,Cassaro Silvia e Pitanza , CTS-Sportello Autismo ins. Azzaretto e Casà, Sportello Dislessia ins. Caramazza Gabriella,indirizzo musicale Graziano Mossuto e indirizzo sportivo proff. Imbergamo e Bennardo Adriana.Progetto scuola famiglia-territorio prof. Graccione Antonella. Testimonianza alunni ed ex alunni (a cura dei docenti referenti e coordinatori). Laboratori di teatro,musica, coro e recitazione. (prof. Giusi Moscato e docenti di strumento). Allestimento scenografico a cura dei responsabili di plesso e di tutto il personale, con il coordinamento dell’insegnante Giovanna Felice.

Per l’importanza dell’evento si chiede massima partecipazione di tutti i docenti coll.ri scolastici, assistenti amm.vi e assistenti tecnici. Proprio in questo momento storico, tutti i docenti avranno cura di accogliere genitori e studenti, presentando l’organizzazione dellascuola e la Mission dell’Istituto e riflettendo sull’importanza della scelta più rispondente ai bisogni formativi degli alunni attraverso il dialogo e il confronto. La commissione Orientamento, coordinata dai docenti Giovanna Contino e Pizzurro Antonino organizzerà le giornate, nei dettagli, con la collaborazione di tutti e ciascuno, fornendo materiale illustrativo. Responsabili tecnici proff. Mossuto Graziano e Gaetano Sciumè, con la collaborazione degli assistenti tecnici e di altro personale disponibile. Apertura degli uffici di segreteria.