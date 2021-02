Università e formazione: ecco tutti i corsi promossi dall'Ecua

Si tratta di attività che si svolgeranno tutte on line e che riguarderanno in larga parte il mondo del teatro e dello spettacolo

Università e formazione, il Consorzio universitario di Agrigento insieme ad associazioni ed istituzioni culturali promuoverà il progetto “Global Learning II, Ricerca e Formazione per nuove opportunità nel mondo del lavoro”.

L'attività si rivolgerà a studenti universitari e alunni delle ultime classi degli istituti superiori di II grado, in collaborazione con la "Scuola del Musical”, l’Istituto Superiore Musicale “A. Toscanini”, l’associazione “Strada degli Scrittori” e l’associazione “Meno". Numerosi i corsi proposti al fine di fornire nuove competenze spendibili nel mondo del lavoro.

Previsto un corso di formazione sul teatro antico chiamato “Archè” (che consentirà di acquisire competenze per interpretare sulla scena i vari autori del teatro antico e moderno, con un saggio finale), uno di formazione artistico-musicale (dedicato appunto alla conoscenza della musica), un corso di formazione in “Scenografia e Drammaturgia dello Spazio” (destinato a tecnici di costruzione, scenografie teatrali e cinematografiche); un corso in "tecnico audio e luci per lo spettacolo" (le lezioni si svolgeranno con docenti del Politecnico di Milano) e infine il corso di scrittura “Le parole della politica”.

Le iscrizioni potranno essere effettuate secondo quanto previsto da appositi bandi che saranno pubblicati sul sito istituzionale “www.uniag.it” di Empedocle Consorzio Universitario di Agrigento. I corsi si terranno tutti su piattaforme on line.