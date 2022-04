“Agrigento pulita”: 1.500 ragazzi imparano a rispettare l’ambiente incontrando operatori e associazioni

Si è concluso con ben 12 incontri e 1.500 studenti coinvolti il progetto denominato “Agrigento pulita”, la campagna di sensibilizzazione dedicata ai ragazzi delle scuole secondarie di primo grado della città dei templi finalizzata a diffondere la cultura del rispetto dell’ambiente.

Gli studenti, distribuiti in 79 classi, hanno incontrato i rappresentanti di 6 associazioni ambientaliste nazionali che operano ad Agrigento e 3 ditte che si occupano dei servizi di igiene ambientale.

“Quando ho deciso di presentare in sala giunta questo progetto - ha detto il sindaco Franco Miccichè - ero consapevole del rischio. Mai, prima di quel giorno, un sindaco aveva messo intorno ad un tavolo dirigenti scolastici e rappresentanti di associazioni ambientaliste. Ho presentato questa iniziativa per stravolgere l’attuale situazione in termini di maggiore cura degli spazi pubblici e maggiore attenzione per l’ambiente e per il decoro urbano. Dalle prime battute ho visto tutti favorevoli e collaborativi: tutti hanno dato un importante contributo per la realizzazione del format e tutti abbiamo remato dalla stessa parte. Il successo è stato poi confermato anche dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle associazioni ambientaliste, ma soprattutto da tutti gli studenti coinvolti che hanno posto domande su domande, a volte anche molto pungenti, nei dodici incontri. Ringrazio per la grande disponibilità e per la splendida accoglienza i dirigenti scolastici degli istituti comprensivi “Agrigento Centro”, “Anna Frank”, “Esseneto”, “Rita Levi Montalcini”, “S.Quasimodo”: Rosetta Greco, Alfio Russo (e la sua vice Gabriella Conti che lo ha sostituito), Brigida Lombardi, Luigi Costanza e Nellina Librici.

Ringrazio il Fai con Giuseppe Taibi, Vanessa Cacioppo, Adriana Iacono, Tiziana Lanza, Ruben Russo e Simona Volpe; Italia Nostra con Adele Falcetta e Maria Stella De Filippis; Legambiente con Daniele Gucciardo, Maria Chiara Cutaia e Gloria Latino; Mareamico con Claudio Lombardo; Marevivo con Fabio Galluzzo, Martina Caruso e Marco Gagliano e il WWF con Giuseppe Mazzotta, Erica Capraro, Elisabeth Grassonelli ed Erika Zoppo.