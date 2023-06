Colazione da re, pranzo da principe e cena da mendicante: ecco il proverbio “salvavita”

Conoscete il detto “Colazione da re, pranzo da principe e cena da mendicante”?. È una citazione popolare, che ha radici ben profonde. L’importanza di una buona colazione là si capisce durante l’economia di una giornata intera. Partire, dunque, con il piede giusto - già al mattino - è fondamentale. La colazione è un pasto spesso sottovalutato in confronto al pranzo o alla cena. Per iniziare la giornata con grinta e anche con il giusto apporto energetico, invece, la prima colazione è un pasto fondamentale: ogni dieta sana prevede al suo interno un primo piatto della mattina, in grado di dare al tuo fisico le energie per iniziare la giornata con il piede giusto.

Esiste la colazione perfetta? Ecco qualche consiglio per un primo pasto della giornata sano e nutriente. Con il primo pasto del mattino, ti assicuri in media già circa il 20-30% dell’apporto calorico giornaliero. Per questo, saltarla potrebbe comportare sonnolenza, difficoltà di concentrazione ed ipoglicemia.

Secondo i principali esperti di nutrizione la colazione deve essere bene equilibrata.

La colazione deve essere ricca di carboidrati complessi ma anche semplici in certa misura. Inoltre, deve essere completa, cioè deve contenere, oltre ai carboidrati, anche proteine, sali minerali, grassi e fibre.

Ad esempio: 1 tazza di latte senza zucchero macchiato con caffè, tre fette biscottate con un velo di miele o marmellata, un’arancia o spremuta. Oppure: 1 yogurt bianco con cereali di fibre, due kiwi.

La presenza del latte e dei suoi derivati fornisce le proteine e consente di modulare il senso di sazietà e l’indice glicemico del pasto. Mentre i cereali e la frutta ti forniscono il giusto apporto di zuccheri, carboidrati e fibre.

Il consiglio è quello di fare una colazione semplice, che saltare il pasto del tutto. Il modo migliore per mangiare al mattino in modo sano anche quando non si ha molto tempo è scegliere alternative pratiche come cereali integrali con latte magro, farina d'avena e noci, uova sode o mela tritata con una spolverata di cannella.

Uno dei benefici principali è sicuramente dovuto dall'assunzione di acqua non appena svegli. In questo particolare momento della giornata il nostro corpo è molto più ricettivo a ricevere questo importante nutriente, in quanto viene da almeno 8 ore di disidratazione.

Bere acqua a stomaco vuoto al mattino è una sana abitudine: ne può giovare sia la bellezza esteriore, per l'effetto che ha sulla pelle, che l'organismo, in quanto agisce su molteplici funzionalità del corpo.

Mangiare al mattino è importante. Ma il beneficio si può annullare se gli alimenti scelti sono carichi di zuccheri e grassi. Le esperte nutrizioniste aiutano a impostare una spending review calorica. All'insegna della varietà.

Ecco perché non si dovrebbe mai saltare la colazione

Perfino qualche nutrizionista si chiede se non sia meglio saltare la colazione considerato quello che è diventata in molte case. Una provocazione sensata, solo che allora, se è per questo, bisognerebbe consigliare di eliminare anche pranzi e cene. Quello che emerge dagli studi è che l’abitudine a una colazione sana può aiutare a bilanciare meglio i pasti della giornata. Non facendo colazione infatti, il nostro organismo tende a risparmiare l'energia precedentemente incamerata. Di conseguenza ci si sente deboli e in alcuni casi possono subentrare, giramenti di testa, nausea e svenimenti.