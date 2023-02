Viticoltura e riforma sui consorzi di bonifica, l’assessore regionale Luca Sammartino a Menfi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

L’assessore regionale dell'Agricoltura, sviluppo rurale e pesca mediterranea, Luca Sammartino, sarà a Menfi oggi pomeriggio con l’on Carmelo Pace, deputato DC all’Ars, per incontrare gli agricoltori e tutte le sigle sindacali del territorio. Alle 17.30 appuntamento alla Biblioteca comunale per parlare di “Riforma sui consorzi di bonifica”.

Sammartino e Pace saranno in visita anche alle Cantine Settesoli, dove saranno ricevuti dal Presidente e dal consiglio di amministrazione della grande cooperativa vinicola che coinvolge oltre duemila soci della zona. “Ringrazio l’Assessore Sammartino di avere accettato il mio invito a Menfi per incontrare gli agricoltori del comprensorio – dice l’on. Carmelo Pace – tratteremo dei temi molto sentiti nel settore, in particolare di viticoltura e riforma dei consorzi di bonifica”.