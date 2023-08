Primo passo per il ritorno delle Province, Catanzaro: "Speriamo non sia il solito slogan"

"Abbiamo dovuto sopperire all’incapacità del governo di attuare la legge sui Liberi Consorzi procedendo alle elezioni di secondo livello ed al trasferimento delle competenze. A questo punto il ritorno alle Province ed all’elezione diretta è l’unica strada percorribile, certamente meglio del caos in cui la maggioranza Musumeci ci ha fatto precipitare".

Lo ha detto il capogruppo del Pd all’Ars Michele Catanzaro commentando il voto della prima commissione Affari istituzionali che ha concluso oggi il primo iter del disegno di legge sul ritorno alle Province.

Il deputato aggiunge: "All’inizio di questa legislatura il Pd ha presentato all’Ars un disegno di legge per l’istituzione delle Province. Una scelta determinata dalla necessità di colmare un vuoto riorganizzando il sistema degli enti locali in Sicilia e migliorando tutti quei servizi e quelle funzioni abbandonati in questi anni, dalla viabilità all’edilizia scolastica degli istituti superiori. In commissione abbiamo dato un contributo importante a partire dall’inserimento della doppia preferenza di genere. Adesso - conclude Catanzaro - speriamo che non ci siano ulteriori tentennamenti e che tutto questo non si trasformi nel solito slogan della maggioranza di governo”.