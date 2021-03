Udc, Rosalia Proto nuova coordinatrice alle politiche sociali per la Città di Agrigento

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il coordinatore regionale dell’UDC Sicilia, sentito il parere favorevole del Coordinatore Cittadino di Agrigento Totò Fanara, ha nominato Rosalia Proto Responsabile del Dipartimento Politiche Sociali per la Città di Agrigento. Il segretario regionale dell’UDC Decio Terrana esprime apprezzamento per quello che rappresenta un un ulteriore step di crescita del partito a servizio del territorio. "Voglio augurare buon lavoro a Rosalia Proto - trasmette l'On. Terrana - sono più che certo che, grazie alle sue doti umane, contribuirà al proseguimento del percorso di crescita del nostro partito ad Agrigento. Rilevato l’interesse e l’impegno nel promuovere i principi moderati promossi dell’UDC, ti auguro un proficuo lavoro affinchè i principi del nostro movimento politico possano essere sempre più presenti".

Soddisfatto anche il Coordinatore Cittadino Totò Fanara: "Di Rosalia ho apprezzato da subito le sue qualità umane e sono convinto che potrà dare il massimo per un progetto politico che ha al centro l'uomo e i suoi bisogni avvalorato dalla dottrina sociale del cristianesimo. I miei migliori auguri".

Entusiasta la neo coordinatrice Rosalia Proto: "Accolgo la nomina con tantissima soddisfazione, sicuramente mi consentirà di proseguire con maggior entusiasmo il lavoro ad Agrigento, sono consapevole dell'importanza del ruolo che mi è stato conferito, mi impegnerò al massimo per evidenziare le esigenze della società. Ringrazio per la nomina l' On Decio Terrana, coordinatore politico dell'UDC Sicilia ed il coordinatore cittadino di agrigento Toto' Fanara. Grazie a tutto il gruppo politico Udc per la fiducia.".