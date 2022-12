Lavori sulle statali per Palermo e Caltanissetta, Savarino: "Monitoriamo i cantieri in commissione"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Nel segno della continuità torniamo periodicamente a monitorare lo stato della rete viaria e i collegamenti stradali con la provincia di Agrigento. Ho ritenuto necessario e urgente per il territorio agrigentino richiedere un’audizione in IV Commissione Ambiente attesa per domani alle ore 16.

Sul tavolo proprio un focus sullo stato dei lavori nelle tratte stradali Palermo-Agrigento e Agrigento-Caltanissetta e sullo stato della convenzione tra ANAS e i Comuni richiedenti per la pulizia delle aree di sosta invase dai rifiuti. Basta con queste discariche a cielo aperto sulle nostre strade!

Avremo, così, modo di confrontarci sulle criticità e avere aggiornamenti sul quadro complessivo dei cantieri stradali. Lo faremo con l’assessore regionale delle infrastrutture e della mobilità, on. Aricó, il Dirigente generale del Dipartimento regionale delle infrastrutture, dott. Bellomo, e i vertici ANAS.