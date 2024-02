Chiusura viadotto Re, chiesto un consiglio comunale straordinario

I consiglieri di opposizione del comune di porto Empedocle, Ersini, Traina, Sanfilippo, Nuara, e Di Francesco, chiedono a convocazione di un Consiglio comunale straordinario per affrontare a chiusura del viadotto Re e i disagi che verranno provocati alla Ss 115 fino al settembre prossimo.

"E’ impensabile agire in questo modo e chiudere una delle principali strade che collegano l’intero Sud della Sicilia - dicono i consiglieri in una nota -. Wicordiamo anche che sempre in questo tratto di strada è già stata chiusa per la frana della curva Capizzi, che collega la parte bassa e i lidi di Porto Empedocle con la Ss115. Questo sta già provocando disagi enormi in un periodo di calma, non vogliamo nemmeno pensare a quello che avverrà nei mesi estivi".

Secondo i consiglieri, "prima di agire e chiudere tutto serviva adoperarsi per proporre e attuare diverse alternative e diverse strade. Siamo sempre più delusi e poco sorpresi di come l’amministrazione permetta tutto ciò senza nemmeno comprendere i disagi e i problemi che vengono recati alla comunità empedoclina e non solo".