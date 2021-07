Scuola dei mestieri a Villaseta, Marco Vullo: "Prima tappa per il riscatto dei giovani"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

L’Assessore Marco Vullo: “Villaseta prima tappa per il riscatto dei giovani, la scuola dei mestieri frutto di sana collaborazione territoriale e di opportunità formativa e lavorativa”

Dopo la presentazione del percorso a Villaseta, Marco Vullo, Assessore ai quartieri di Agrigento, commenta positivamente lo start sul progetto realizzato in collaborazione con l’Euroform, scuola leader nel territorio per quanto concerne l’obbligo formativo.

“La prima è andata, e non siamo che all’inizio di un processo formativo, professionale e di opportunità per i ragazzi di Villaseta che vogliono imparare un mestiere attraverso Euroform. Il fine è quello di intraprendere un percorso di crescita umana, scolastica e di lavoro spaziando da mestieri manuali ed elettronici ritenuti fondamentali per inserirsi nel mondo delle professioni.

Questa iniziativa dimostra che la sana collaborazione di formazione, sociale, chiesa, comune e organizzazioni di categoria può innestare, anche nei quartieri periferici, occasioni sane e di rilancio per non disperdere energie positive e sfruttare occasioni concrete per i giovani. che spesso sono a rischio abbandono scolastico o che non trovano una didattica e formazione adeguata per le loro esigenze.

Ho sempre ribadito che la crescita di una comunità e di un territorio debba ripartire dalla creazione di opportunità per chi necessita un sostegno maggiore.

Il progetto dei mestieri riguarderà a cascata anche altri quartieri della città di Agrigento con la consapevolezza che i giovani formati e determinati possano rappresentare una risorsa essenziale e debbano essere messi in condizione di avere sempre una scelta e di potere realizzare i propri sogni. Il Comune di Agrigento e il mio Assessorato sono pronti ad accettare nuove sfide sotto il segno di una sussidiarietà piena,circolare e propositiva.”