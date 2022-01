Rosalba Cimino (M5s): “Scelta di Mattarella rappresenta segnale di stabilità ed equilibrio”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

“In un momento storico difficile come quello che stiamo vivendo la scelta della rielezione di Mattarella rappresenta un segnale di stabilità e di equilibrio ed è un bene per il nostro paese”. La deputata del Movimento 5 Stelle, Rosalba Cimino, commenta così la nuova elezione di Sergio Mattarella al Quirinale. “Sono stati giorni intensi in cui gli italiani ci hanno chiesto di fare una scelta che permettesse di affrontare nel migliore dei modi i problemi che si trova ad affrontare in questo momento il Paese e le opportunità che il futuro ci mette davanti. Per questo motivo – continua Cimino la scelta della continuità con Mattarella al Quirinale e Draghi come presidente del Consiglio è la migliore”. “L’unità che invece si è creata attorno al nome di Mattarella, nonostante qualcuno non lo abbia condiviso, è il segnale che il governo ha scelto secondo un grande senso di responsabilità”. La deputata del Movimento 5 Stelle, ci tiene anche a ringraziare il presidente per la disponibilità al secondo settennato. “Davanti la richiesta del Paese, ancora una volta, Mattarella ha dimostrato il suo senso delle istituzioni e la sua grandezza d’animo. Voglio ringraziarlo come deputata e come italiana”.