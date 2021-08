Rilascio carte d'identità, il Codacons: "Concedere questo documento è ormai una cortesia all'amico"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Carte d’identità: la gente continua a rivolgersi a noi per un servizio che mette in difficoltà tutti i cittadini che ne vorrebbero chiedere il rilascio “per necessità”.

Eppure stiamo parlando di un servizio essenziale.

L’amministrazione alle nostre numerose sollecitazioni ha risposto: “Stiamo provvedendo”, salvo poi accertare, anche sulle stesse pubblicazioni nel sito ufficiale del Comune, che in realtà si sta giocando.

Avere il rilascio della carta d’identità, ad Agrigento, è diventato un’occasione per fare la “cortesia all’amico”.

Non vogliamo aggiungere altro, ma riteniamo vada subito aperto un fascicolo da parte delle autorità preposte.

Siamo fermamente convinti che adesso sia arrivato il momento di dire come stanno le cose e non di raccontare storielle come quella delle 700 tessere con numeri da record.