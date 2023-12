Approvato il regolamento di polizia locale, Cantone e Micciché: "Momento importante"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il sindaco Francesco Miccichè e l’Assessore alla Polizia Locale Carmelo Cantone informano che, nella seduta di Consiglio Comunale del 21/12/2023, è stato approvato il Nuovo Regolamentato di Sicurezza e Polizia Urbana.

L’importanza di questo provvedimento, la si può cristallizzare in tre ordini di motivi: educativo, legato ai comportamenti ed alla trasparenza e storico. Non è solo un insieme di norme e regole che detta sanzioni e comportamenti, ma un moderno strumento di riferimento, per comportarci tutti nello stesso modo, rispettando un solo modello. Un ringraziamento particolare ai Consigli Comunale che lo ha approvato.