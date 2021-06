Assistenza domiciliare Integrata, Pullara: "Soluzione necessaria"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Assistenza domiciliare Integrata, approvata in commissione sanità una risoluzione che impegna il governo a procedere con la metodologia dell’accreditamento per innalzare la qualità del servizio ed assicurare la libera scelta dei cittadini.

Approvata all’unanimità in commissione sanità all’Ars una risoluzione che impegna il governo a procedere celermente con il sistema dell’accreditamento per l’assistenza domiciliare anche secondo quanto già previsto nella circolare dell’Assessore Razza del 12 Giugno 2019, e giusto impegno in cui alla successiva audizione del 2020 scaturita dall’enorme ritardo in quanto era previsto l’emanazione delle linee guida entro il 31 dicembre 2019.

Sono le parole dell’On. Pullara vice presidente della commissione sanità All’ars

La risoluzione –spiega Pullara - si è resa necessaria non solo, per il lungo lasso di tempo trascorso, a nulla rilevando il problema pandemico ma soprattutto per evitare che quanto disposto con una circolare dell’assessore ad interim On. Musumeci del 29 aprile c.a. che inspiegabilmente, tra l’altro, in controtendenza con le altre regioni italiane, autorizza le aziende a procedere mediante gara ribaltando quanto già stabilito nel 2019 con il sistema dell’accreditamento che invece assicura la libera scelta da parte del paziente tra più operatori piuttosto che l’obbligo verso una.

Riteniamo -conclude Pullara -che con questa risoluzione la commissione sanità abbia aggiustato il tiro rispetto a quanto il governo in maniera strabica intendeva fare.