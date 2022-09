Precari pubblica amministrazione, Savarino: "L’efficienza della macchina amministrativa passa attraverso l’integrazione oraria del personale”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Non nutro alcun dubbio: la buona funzionalità del sistema amministrativo è la chiave di volta per l’efficacia ed efficienza degli enti locali siciliani.

Sappiamo che senza un personale qualificato e ben gratificato la macchina burocratica va in tilt con tutte le conseguenze tangibili per gli utenti del nostro territorio. Non possiamo più tollerare lungaggini e ritardi in cui sono i cittadini e i lavoratori a farne le spese.



E non si può non tener conto dell’importante decremento di dipendenti pubblici a seguito dei tanti pensionamenti che sono di molto superiori rispetto alle nuove assunzioni.

Dunque personale ridotto all’osso e caricato di lavoro sino all’inverosimile.



Per questo ritengo doveroso attivare i concorsi per i giovani laureati e, in parallelo, l’integrazione oraria dei precari stabilizzati in servizio presso le pubbliche amministrazioni. A beneficio delle professionalità operanti nel comparto, a tutela della dignità di lavoratori e a supporto dei nostri Comuni!