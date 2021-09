Amministrative Porto Empedocle, Lattuca inizia il giro dei quartieri

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Dopo la presentazione della squadra, Rino Lattuca, candidato sindaco alle prossime amministrative di ottobre a Porto Empedocle, ha organizzato alcuni appuntamenti nei quartieri cittadini per incontrare i residenti e discutere delle questioni legate al futuro di Porto Empedocle. Con al seguito i candidati consiglieri delle liste che lo sostengono, sostenitori e simpatizzanti, sabato scorso ha iniziato gli incontri da Piano Lanterna e ieri mattina lungo la centralissima via Roma.

Tanto entusiasmo tra la gente, che ha esposto al designato sindaco, gli evidenti disservizi dell’amministrazione comunale uscente indicando l'assenza totale di azioni impiegate nella realizzazione di prestazioni rivolte alle fasce deboli, agli anziani e le nulle prospettive aggregative ed occupazionali offerte ai giovani empedoclini. Tante le criticità a cui Rino Lattuca, ha dato ascolto, offrendo con il proprio impegno personale e della sua squadra, la guida amministrativa della città per un cambiamento a breve e lungo raggio che offra opportunità lavorative e di miglioramento delle condizioni di vita di una città che , con la giusta programmazione ed una efficiente e competente attività di coordinamento dei progetti , finora inutilizzati dalla scorsa amministrazione.

Un'agenda ricca di incontri tra la popolazione che il candidato ha preferito a confronti televisivi, privilegiando la politica del fare a quella del dire “ Facciano uscire Porto Empedocle -dice Rino Lattuca- dal coma in cui ha vissuto in questi anni di inesistente operosità di cui non avevamo assoluta necessità, come non abbiamo necessità di vivere nell'abbandono più totale tra strutture chiuse e servizi inesistenti”.