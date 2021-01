La polemica sulla mascherina di Salvini, Tardino: "Accuse strumentali"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

“Da Pd e M5s l’ennesima polemica strumentale contro Matteo Salvini, addirittura criticato per aver reso omaggio alla memoria di Paolo Borsellino indossando una mascherina che ne ritrae la foto: è assurdo e inaccettabile che, alla ricerca di qualche minuto di notorietà, alcuni esponenti dei due partiti riescano a polemizzare anche su figure eroiche della lotta alla mafia, una battaglia senza se e senza ma, che riguarda tutti noi e che non ha e non deve avere colori politici o partitici. La verità è che queste forze politiche si confermano sempre più distanti dalla realtà e dai cittadini. Anziché dedicarsi a queste polemiche sterili e puntare il dito contro il leader dell’opposizione, dovrebbero vergognarsi e pensare al Paese, in grave crisi e mandato alla deriva dalla loro maggioranza più impegnata a trattare poltrone che a lavorare per il futuro degli italiani”. Così in una nota Annalisa Tardino, europarlamentare siciliana della Lega.