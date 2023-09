Festa regionale dell'Unità ad Agrigento, Catanzaro: "Per costruire una Sicilia migliore"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

“Saranno quattro giorni intensi di confronto di idee come sempre senza steccati con le forze sociali e civiche e con i cittadini sui temi importanti per la crescita della nostra isola”. Così in sintesi il capogruppo Pd all'Ars, Michele Catanzaro, presenta l'atteso appuntamento con la Festa dell'Unità che comincia oggi in provincia di Agrigento.



“Un programma ricco di momenti di confronto per parlarci, per ascoltare e farci stare insieme – dice Catanzaro – in un clima che sia di confronto e militanza che punti a migliorare i nostri progetti di governo per la Sicilia e per l'Italia. La Festa dell'Unità – aggiunge Catanzaro - è anche ennesima opportunità per parlare di parole chiave come “sviluppo e legalità”, di incisiva azione politica nei confronti dei governi di “destracentro” che dopo anni di passiva attesa di risorse devono adesso dimostrare di essere capaci di utilizzare i fondi comunitari per progetti indispensabili, per fare in modo che si possa investire in Sicilia, per dare speranza ai nostri giovani”.



Michele Catanzaro oggi pomeriggio a Lampedusa, all'apertura della Festa dell'Unità, parteciperà al dibattito “Sicilia fragile, Sicilia possibile: SOS Europa”.