Bando per la gestione dei parcheggi a pagamento, il Codacons: “Poteva occuparsene il Comune creando posti di lavoro”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Adesso, dopo 2 anni, c'è il bando (dopo la rinuncia alla gestione da parte del Comune che ne ha la prelazione) con procedura aperta per l'affidamento in concessione – per la durata di quattro anni - del servizio di gestione dei parcheggi pubblici a pagamento del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi. Un bando dal valore totale stimato in 2.393.240,16 euro iva esclusa.

Li potrebbe e dovrebbe gestire il Comune (era uno dei punti del programma di mani libere fatto suo dal sindaco Micciché) con una cooperativa terzo settore che gestirebbe anche tutti i parcheggi della città, le strisce blu e la riscossione della tassa di stazionamento. In questo modo si produrrebbero almeno 35/50 posti di lavoro a tempo pieno e si renderebbe un servizio efficiente ed efficace a tutta la collettività con un introito per le casse comunali di milioni di euro annue (oggi il Comune ne incassa a malapena poche centinaia di migliaia di euro)

Ed i nostri giovani lasciano mestamente la città.