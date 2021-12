Palma, interrogazione al sindaco sulla situazione finanziaria

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

È stata depositata, a firma dei consiglieri comunali Salvatore Malluzzo e Rosario Bonfanti, un’interrogazione consiliare diretta al Sindaco del Comune di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino, al fine di conoscere la situazione finanziaria dell’ente. L’atto di sindaco ispettivo presentato dai Consiglieri Comunali nasce a seguito della delibera, da parte della Corte dei Conti - Sezione di Controllo per la Regione Siciliana, la n.144/2021, con la quale sono state evidenziate delle irregolarità di gestione sul bilancio comunale, del Comune di Palma di Montechiaro, per gli esercizi finanziari che vanno dal 2016 al 2019. Tra i quesiti posti, oltre alla conoscenza della situazione finanziaria dell’ente dal 2017 ad oggi; se, nel 2020 e nel 2021, l’amministrazione avesse ricorso alle anticipazioni di tesoreria e, nell’eventualità, a quanto ammaniererebbero le somme e, alla luce della delibera della corte dei conti, meglio sopra descritta, come intenderebbe muoversi l’amministrazione comunale o se sono state assunte già delle misure correttive al bilancio e, nell’eventualità, in cosa consisterebbero. In ultimo come intenderebbe, l’amministrazione, ottemperare alle raccomandazioni esposte dalla Corte dei Conti. Un azione, quella dei due Consiglieri Comunali, Malluzzo e Bonfanti, volta a fare chiarezza nei confronti di tutta la città di Palma di Montechiaro su una questione certamente delicata attraverso una sana opposizione costruttiva e con la consapevolezza che in temi come quelli evidenziati dalla Corte dei Conti, non c’è alcun ipotetico ruolo di maggioranza o opposizione.