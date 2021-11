Concorsi nella pubblica amministrazione, Italia Viva: "Giovani ancora vittime delle raccomandazioni"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Nei prossimi mesi si bandiranno finalmente tanti nuovi concorsi che permetteranno alla pubblica amministrazione di avere nuove giovani risorse. Ma quali saranno le modalità di accesso? I giovani, oltre a studiare, dovranno ancora ricercare la raccomandazione? A fronte di ogni raccomandato, ci sono 10 persone che non sanno dove sbattere la testa, perché privi dell’amichetto ben inserito.

Noi giovani siamo molto preoccupati, lo urliamo da mesi, qualcuno venga in nostro soccorso. Si vuole replicare ciò che è avvenuto per gli Hub Vaccinali, nei quali soltanto gli amici degli amici erano a conoscenza del momento fatidico nel quale cliccare per ottenere l'assunzione? Solo amici, figli, nipoti e amanti dei boss della politica e della pubblica amministrazione, e non diteci che non è vero, altrimenti vi facciamo la lista di tutte le imbarazzanti parentele di ciascun assunto! Adesso si vuol fare un'altra bella infornata? Si troverà di certo un altro espediente per farsi le assunzioni alla faccia dei figli di nessuno che, nonostante abbiano tutte le qualità di questo mondo, non hanno mai le opportunità di entrare nei ranchi della pubblica amministrazione.

Vogliamo davvero continuare a far crescere una pubblica amministrazione corrotta e criminogena, preferendo i raccomandati alle migliori eccellenze del nostro paese? Ci dispiace che anche il deputato nostro amico, Michele Sodano, troppo impegnato su serie battaglie come cannabis e eutanasia, non abbia avuto il tempo di occuparsi di una delle più gravi tragedie che i giovani vivono quotidianamente. Uno Stato non credibile agli occhi dei suoi giovani, è uno Stato che non ha futuro. Qui si gioca una grande partita per il paese, non c’è più tempo.