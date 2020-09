Movida e giovani, Di Nolfo: "Bus navetta notturno il fine settimana e non solo"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Sono molte le città italiane che hanno implementato il trasporto su autobus anche nelle ore notturne rispondendo alle esigenze dei giovani e dei turisti, e perché non Agrigento?

È una soluzione forse troppo ambiziosa o addirittura utopistica?

Attivando il servizio di trasporto pubblico in orario notturno si permetterebbe di collegare il centro cittadino con le periferie e rappresenterebbe una valida alternativa per raggiungere i punti di incontro ed i locali più popolari in modo sicuro, scongiurando quelli che purtroppo statisticamente aumentano esponenzialmente: gli incidenti per causa di abuso di alcool.

Non solo una scelta funzionale e strategica, ma anche sostenibile in quanto si conterrebbe il traffico veicolare e di conseguenza meno smog. Spesso il vero cambiamento sta proprio nei dettagli.