Micro stazione dei bus in piazza Vittorio Emanuele, Cantone: “È una vergogna”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il consigliere comunale di Forza Italia Carmelo Cantone, Presidente della Commissione Turismo, interviene in riferimento alla proposta della consigliera Ilaria Settembrino, sulla micro-stazione dei bus, ricavata nella piazza Vittorio Emanuele.

“Pur condividendo il nobile “spirito” che anima l’intervento della collega Settembrino, mirato certamente a lenire il disagio di centinaia di utenti esposti alle intemperie, colgo l’occasione per ribadire alcuni passaggi che questa città tende a dimenticare…abituandosi molto spesso al peggio.

La soluzione di far sostare i grandi bus di fronte al cinema Astor, doveva durare solo poco tempo, quello necessario per fare dei lavori di adeguamento nella sede naturale di piazza Rosselli.

Lavori, che non mi risulta siano mai iniziati, causando la conseguente vergognosa situazione attuale. Più che proporre “altre situazioni temporanee” (che ad Agrigento diventano definitive !) come le panchine con pensilina, che finirebbero per offendere ancora di più il decoro e la dignità di questa città, mi permetto di suggerire alla stimata collega, di intraprendere insieme, un lavoro finalizzato ad accertare ritardi e responsabilità per la non effettuazione di tali lavori.

Gli autobus a piazza Vittorio Emanuele non devono sostare, devono tornare nella vicinissima Piazza Rosselli, spazio preposto ad accogliere in maniera adeguata bus e viaggiatori.