Favara tra i rifiuti, Catanzaro (Pd) al prefetto: "Intervenire con urgenza"

“E’ indispensabile trovare soluzioni immediate e straordinarie che restituiscano ai cittadini di Favara le condizioni minime per una dignitosa vivibilità, liberando la città dalle tonnellate di rifiuti che la invadono”. E' l'appello che il parlamentare regionale del Partito Democratico Michele Catanzaro ha rivolto, oggi, con una lettera, al Prefetto di Agrigento Maria Rita Cocciufà, e per conoscenza al Presidente della Regione Sicilia, in ordine alla crisi ambientale e sanitaria che attanaglia città di Favara.

“I cittadini di Favara sono costretti a convivere con tonnellate di rifiuti ammassati lungo le strade cittadine. Una situazione inaccettabile – scrive Catanzaro - che potrebbe avere ripercussioni sulla salute pubblica e che, soprattutto, restituisce un’immagine degradata della città. Le istituzioni – continua - hanno il dovere di trovare soluzioni necessarie a ripristinare condizioni di decoro e di legalità, scongiurando contestualmente che il permanere di una simile emergenza sfoci in gravissime manifestazioni di dissenso sociale. Il Prefetto – conclude il parlamentare Pd - inviti il Presidente della Regione Sicilia ad aprire un tavolo di confronto istituzionale, con l'obiettivo di individuare e reperire immediatamente soluzioni in grado di restituire ai cittadini di Favara condizioni di vita dignitose”.