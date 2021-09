Vigili del fuoco in stato di agitazione, Forza Italia: "Tutto il nostro appoggio nel risolvere la questione"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

I consiglieri comunali di Forza Italia di Agrigento esprimono solidarietà ai Vigili del fuoco della provincia agrigentina e condividono le ragioni della loro manifestazione, sostenuta dalla Cisl, che si è appena svolta innanzi alla Prefettura di Agrigento.

"E' paradossale - affermano - ritenere che nell'Agrigentino vi siano unità in esubero, quando invece, calcoli alla mano, risultano gravi carenze in organico, evidenti e causa di difficoltà soprattutto nell'attuale periodo di emergenza incendi. Peraltro tali carenze sottopongono il personale agrigentino a turni massacranti e a lungo termine insostenibili. Auspichiamo che l'Amministrazione centrale del Corpo dei Vigili del fuoco revisioni le proprie valutazioni nel merito, e, in tal senso, interesseremo le nostre deputazioni regionale e nazionale affinchè si adoperino nelle sedi preposte".