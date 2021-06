Mani Libere attacca Miccichè: "Che fine ha fatto il progetto civico?"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Caro Franco, se ancora così possiamo chiamarti, dove è finito il progetto civico al quale avevamo aderito come movimento, per il quale ci siamo spesi, rinunciando, ad una possibile candidatura a primo cittadino del nostro Presidente che è stato l’unico a contrastare chi aveva amministrato nell’ultimo quinquennio anche con tè in squadra?

Ci vorresti dire che anche tu eri un lupo travestito?

Dagli ultimi accadimenti politici in città, tutto viene fuori, tranne, che la tua giunta, il Nostro progetto, fossero civici, l’unico ambasciatore del civismo, di quello vero, è e rimane il nostro Presidente, da tè accantonato per il volere di quella becera politica che lui, insieme a noi, ha combattuto(non senza farsi nemici) e continua a combattere.

Non ti nascondiamo che nel momento in cui scriviamo, il nostro Presidente sconosce la nostra iniziativa, iniziativa che parte dai una grossa percentuale di attivisti del movimento che purtroppo si ritrovano a contrastare anche lo stesso Presidente che suo malgrado si è ritrovato tradito ed accantonato per un progetto in cui aveva creduto e trascinato con forza anche i più scettici di noi.

Noi rimarremo al fianco del nostro Presidente che aveva fortemente creduto in un rapporto vero e leale, noi siamo e restiamo una realtà libera ed indipendente da giochi politici, la politica si riappropri del suo ruolo e non serva solo a gestire il potere. Agrigento ha necessità di tornare ad essere amministrata per il bene comune, se non riuscite a farlo, dimettetevi tutti e torniamo alle urne, torniamo alle urne senza più lupi travestiti da persone perbene.

NOI ci abbiamo messo la faccia e rispondiamo con quella oggi a chi ci rimprovera il fallimento di quello che NOI sponsorizzavamo come progetto civico.

I Componenti il Coordinamento del Movimento MANI LIBERE

Sandro CAPIZZI

Alessandro SFERLAZZA

Giacomo INDELICATO

Giuseppe BIVONA

Salvo BATTAGLIA

Giuseppe FRAGAPANE