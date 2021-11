Agrigentino nella morsa del maltempo, Pullara chiede lo stato di calamità naturale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il territorio agrigentino nella morsa del maltempo con tutta la parte occidentale della provincia di Agrigento fortemente colpita con pioggia torrenziale che ha provocato ingenti danni ad abitazioni e veicoli, oltre a mettere a repentaglio cittadini, beni pubblici e privati. Per questo l’on Carmelo Pullara chiede al Governo Regionale la dichiarazione dello stato di calamità naturale al fine di intervenire e ripristinare le strutture e gli spazi fortemente danneggiati.

“Occorre - dice Pullara - predisporre un’immediata ricognizione dei danni subiti nelle diverse aree e mettere subito a disposizione uomini e mezzi della protezione civile per far fronte all'emergenza – spiega il deputato – la situazione che abbiamo vissuto e stiamo vivendo in queste ore non è affatto diversa da quella che si è verificata nei giorni scorsi nel catanese. Anche qui è stata davvero devastante e non si possono accettare strabismi o soluzioni diverse da quelle adottate in altre parti della regione, perché la Sicilia è tutta uguale. Ora - aggiunge Pullara. - si tratta di ripristina-re la sicurezza di strade e luoghi pubblici rimuovendo da subito i detriti accumulati. Chiedo lo sta-to di calamità naturale per fronteggiare la grave situazione”.



Con la richiesta dello stato di calamità naturale Pullara chiede un immediato intervento di carattere logistico e finanziario per assicurare il ripristino dello status quo e il ristoro dei danni subiti, oltre ad un contributo sulle spese per gli interventi urgenti volti a fronteggiare l’emergenza.



Lo afferma il deputato regionale della Lega e Presidente della Commissione speciale all’Ars on .Carmelo Pullara,