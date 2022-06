Ius scholae e cannabis, Tardino: "Pd e M5s non pensino solo a tematiche di bandiera"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

“Proprio come avviene a Bruxelles, Pd e 5s preferiscono occuparsi di tematiche ideologiche e di bandiera, anziché focalizzarsi sulla risoluzione dei veri problemi dei cittadini. Non possiamo restare in silenzio dinanzi a queste provocazioni e chiediamo lo stop di questi iter parlamentari, nel rispetto dei tantissimi italiani in difficoltà, alle prese con aumenti di prezzi generalizzati, che faticano a pagare bo

STOP A IUS SCHOLAE E CANNABIS, TARDINO (LEGA): PRIORITÀ AFFRONTARE CRISI, NON DROGA LIBERA E CITTADINANZE FACILI

Palermo, 30 giu- “Proprio come avviene a Bruxelles, Pd e 5s preferiscono occuparsi di tematiche ideologiche e di bandiera, anziché focalizzarsi sulla risoluzione dei veri problemi dei cittadini. Non possiamo restare in silenzio dinanzi a queste provocazioni e chiediamo lo stop di questi iter parlamentari, nel rispetto dei tantissimi italiani in difficoltà, alle prese con aumenti di prezzi generalizzati, che faticano a pagare bollette di gas e luce esorbitanti.

La premiata ditta Pd-5s, ormai da tempo lontana dalle esigenze della gente, adesso tocca il fondo pensando di bloccare il Parlamento sullo Ius scholae e sulla legalizzazione della cannabis, temi divisivi e assolutamente non urgenti. Piuttosto lavoriamo per scongiurare nuove tasse e prevedere aiuti a famiglie e imprese, noi siamo al governo per questo e non per consentire derive ideologiche a sinistra”.

Così in una nota Annalisa Tardino, europarlamentare della Lega Salvini Premier.

llette di gas e luce esorbitanti.

La premiata ditta Pd-5s, ormai da tempo lontana dalle esigenze della gente, adesso tocca il fondo pensando di bloccare il Parlamento sullo Ius scholae e sulla legalizzazione della cannabis, temi divisivi e assolutamente non urgenti. Piuttosto lavoriamo per scongiurare nuove tasse e prevedere aiuti a famiglie e imprese, noi siamo al governo per questo e non per consentire derive ideologiche a sinistra”.

Così in una nota Annalisa Tardino, europarlamentare della Lega Salvini Premier.