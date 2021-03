Sodano (Misto): "Governo dei migliori? Nessuna traccia dei ristori"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Nonostante le garanzie che erano state date, ad oggi continuano a circolare soltanto bozze confuse e lacunose del tanto atteso, e necessario, Decreto Sostegno 1. L’ex decreto Ristori 5, poi ribattezzato Sostegno dal neo Governo Draghi, doveva costituire la più concreta mano di aiuto ai commercianti in crisi e a tutti i cittadini in difficoltà da parte dello Stato. Milioni di famiglie, piccole e medie imprese e partite iva attendono da mesi un aiuto economico che tarda ad arrivare. Proviamo a capirne i motivi, ripercorrendo gli avvenimenti degli ultimi mesi.

Era il 20 gennaio scorso quando, nonostante la scellerata crisi politica sollevata da Matteo Renzi per far fuori Conte e imporre una maggioranza composta anche da Forza Italia e Lega, il Parlamento approvava all'unanimità uno scostamento di bilancio da ben 32 miliardi di euro. Era il sesto ricorso all’indebitamento pubblico da inizio pandemia, un meccanismo che doveva inaugurare un programma di sostegno straordinario all’economia italiana per tutto il 2021, per strutturare nuove modalità di soccorso e posticipare o sospendere le scadenze fiscali.