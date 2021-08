Recovery Plan, Pisano: "Ad Agrigento zero euro e i parlamentari restano in silenzio"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

"A fronte di più di 80 miliardi di euro destinati al mezzogiorno d'Italia, nel Recovery Plan non è previsto alcun stanziamento per le disastrate infrastrutture della nostra provincia. Il Governo Draghi ha infatti inspiegabilmente estromesso il nostro territorio dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sostanzialmente escludendolo da quei finanziamenti indispensabili per ammodernare la rete infrastrutturale e rilanciare la ripresa economica.

Ciò determinerà un ulteriore aumento del gap socio-economico già esistente con il

resto d'Italia, ed il tutto, occorre dirlo, nel silenzio complice dei parlamentari nazionali

agrigentini che sull'argomento non hanno profferito parola e che restano passivi di

fronte ad una maggioranza di governo che, evidentemente, ritiene che gli agrigentini

siano italiani di serie b".