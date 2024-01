La Rocca Ruvolo nuova coordinatrice di Forza Italia, gli auguri del gruppo consiliare di Agrigento

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

I consiglieri comunali di Forza Italia di Agrigento, Cantone, Civiltà, Fontana e Scinta, esprimono apprezzamento a seguito dell’elezione dell’onorevole Margherita La Rocca Ruvolo a coordinatore provinciale del partito, avvenuta per acclamazione al Congresso provinciale che si è svolto domenica. I consiglieri azzurri affermano: “Rinnoviamo stima e condivisione, augurandole un proficuo lavoro, all’onorevole Margherita La Rocca Ruvolo, personalità di elevato profilo, di comprovata esperienza e capacità politica. Ha mantenuto nel corso degli anni salda e dritta la barra del timone del partito nella provincia agrigentina, estendendo il raggio d’azione politica e amministrativa in tutti i Comuni, favorendo adesioni e condivisioni di intenti e interventi, garantendo un collante proficuo e concreto tra le amministrazioni locali e la Regione Siciliana. Margherita La Rocca Ruvolo è la candidata ideale per rappresentare Forza Italia agrigentina, come ampiamente dimostrato nel corso della fase commissariale. La Rocca Ruvolo, con il sostegno politico del vice coordinatore regionale, l’onorevole Riccardo Gallo, sarà collaborata da un coordinamento provinciale pienamente rappresentativo delle energie sociali e politiche che costituiscono il motore di Forza Italia nel territorio agrigentino, coniugando capacità di ascolto e disponibilità a interagire con i cittadini, interpretando al meglio le sfide del futuro, lavorando nell'interesse dei cittadini”.