Aeroporto e Odg bocciato alla deputata Carmina, Pisano: “Non era attinente, risultato scontato”

Il deputato agrigentino Calogero Pisano interviene nel merito della bocciatura da parte della Camera dei Deputati dell'Ordine del Giorno firmato dall'on. Ida Carmina avente ad oggetto la costruzione di uno scalo aeroportuale ad Agrigento.

"Era praticamente scontato che l'OdG relativo alla realizzazione dell'aeroporto ad Agrigento, di cui l'on. Ida Carmina era firmataria, venisse bocciato dalla Camera dei Deputati", afferma Calogero Pisano.

"L'Ordine del Giorno - continua il parlamtare nazionale - è un atto di indirizzo accessorio rispetto al provvedimento principale, deve esservi attinenza fra i due atti, cosa che palesemente mancava nella fattispecie in questione. Ieri mattina, infatti, vi era in discussione in Aula il ddl di conversione del decreto-legge 35/23 recante disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, nella sostanza la costruzione del ponte sullo Stretto di Messina, atto normativo che si inserisce nel contesto di una serie di iniziative legislative volte a consentire la realizzazione di opere infrastrutturali ferroviarie e stradali correlate alla realizzazione del ponte, da cui certamente esula la costruzione di un aeroporto.

Mi permetta l'ironia l'on. Carmina, ma non si può andare in farmacia, chiedere un chilo di mele e lagnarsi se si viene accompagnati alla porta.

Chiedo, infine, all'on Ida Carmina - conclude Pisano - come mai, durante il Governo-Conte, con tanto di Ministro (Toninelli) e Sottosegretario (Cancelleri) alle Infrastrutture, e ben cinque parlamentari nazionali incarica del Movimento Cinque Stelle della provincia di Agrigento, se n'è stata in silenzio sul tema dell'aeroporto e se ne ricorda solo adesso?".