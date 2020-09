Via Manzoni, Di Rosa: "Amministrazione distratta, rischio di incolumità pubblica"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Dopo 6 anni, 1 anno di amministrazione commissariale e 5 anni ed oltre di una amministrazione distratta, attenta solo alla cura dell'immagine del primo cittadino, eccoci tornare a parlare di un problema di sicurezza ed incolumità pubblica, la Protezione Civile Regionale da me interpellata ed interessata nel mese di Maggio del 2014, aveva dichiarato pubblicamente che avevano pronti i soldi per finanziare i lavori di consolidamento del costone che sovrasta i condomini di Via Manzoni 183 e 185, ritenuto dagli stessi a forte rischio crollo, dissero i responsabili che bastava un progetto da parte del comune.

DA INFORMAZIONI ASSUNTE ABBIAMO LA CERTEZZA CHE IL COSTONE NEGLI ANNI È SCIVOLATO DI BEN OLTRE 15 centimetri così come è visibile dal video e dalle foto che alleghiamo.

Si aspetta che crolli come quello del Viale Della Vittoria????

Come si fa ad amministrare 5 anni e a non occuparsi della sicurezza della città che è il primo punto a cui deve puntare un buon amministratore?

Noi lo faremo ed io sarò sentinella attiva!!!