Amministrative, ecco i dati della sezione 52: mancano ancora tre seggi

Quarto giorno dopo il voto delle elezioni amministrative, mancano all’appello ancora i risultati di ben 3 sezioni su 55.

Nella serata di ieri, infatti, è stata caricata la tanto attesa sezione 52, l’unica in cui non era stato tecnicamente completato lo spoglio entro le 24 ore dalla chiusura dei seggi. Questo è avvenuto in seno alla Commissione elettorale presieduta dal giudice Giovanna Claudia Ragusa, del tribunale civile di Agrigento.

Lo scrutinio ha contato alla fine 1103 voti validi e 26 schede nulle: la maggioranza assoluta dei consensi è stata per Franco Miccichè con 414 preferenze, seguito a quota 368 da Lillo Firetto e a quota 150 da Marco Zambuto.

Restano ancora da "recuperare" le sezioni 13, 32 e 34, che sono e saranno nei prossimi giorni oggetto di controlli di tipo squisitamente tecnico e numerico: la commissione aveva, nei casi di queste sezioni, rilevato la presenza di alcuni scostamenti tra i verbali. Saranno quindi chiesti approfondimenti documentali e, se sarà necessario, si procederà anche in questo caso al riconteggio.

Tutto, teoricamente, dovrebbe essere concluso entro questa settimana, chiudendo una lunga fase post voto con i dati definitivi per il sindaco e i consiglieri comunali, per quanto non si registreranno scostamenti particolarmente rilevanti alla fine, essendo le cose già decise per un verso, e ancora tutte da stabilire nell’altro.