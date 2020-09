Tour per i quartieri, la candidata Angela Galvano incontra gli elettori

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

La candidata sindaco Angela Galvano ha fissato una serie di appuntamenti elettorali in città dedicati ai quartieri, che si svolgerannno in piena osservanza delle norme di sicurezza per la pandemia in corso.

Queste le date e gli orari:

Sabato 12 settembre alle ore 17,00 incontro con gli abitanti di Giardina Gallotti presso l'oratorio San Francesco;

Domenica 13 settembre alle ore 16.30 incontro a Villaseta di fronte la nuova Chiesa;

Venerdi 18 settembre, alle ore 18,00 appuntamento con gli abitanti del Quadrivio Spinasanta;

Sabato 19 settembre alle ore 11,00 al Villaggio Peruzzo e alle ore 12 a San Leone;

Lunedi 21 settembre alle ore 11,00 incontro al Villaggio Mosè con gli elettori in via Sirio Mercato.