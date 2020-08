"Mi candido, anzi no": Aldo Piazza si ritira, è al fianco di Franco Micciché

Aveva rivendicato con orgoglio fino a qualche giorno fa la propria volontà di candidarsi a sindaco con l'apporto di "liberi cittadini" contro tutto e tutti. Invece alla fine Aldo Piazza ha scoperto lo "spirito di servizio" e ha deciso di fare un passo indietro per sostenere la candidatura di Franco Micciché.

Galeotto, a leggere la nota ufficiale diramata dall'ufficio stampa del medico, fu un incontro che è stata occasione "per discutere dei temi ritenuti più importanti per il rilancio della città. Ci si è ritrovati sulla maggior parte degli argomenti trattati".

Al termine di questo "con grande spirito di servizio, l’ex sindaco Aldo Piazza ha deciso di convergere sull’unica candidatura di Franco Miccichè, che verrà condivisa da tutto il gruppo di suoi sostenitori. L’unione fa certamente la forza e in questo caso si tratta di una condivisione d’intenti per fare rinascere Agrigento. Apprezzamento e gratitudine sono stati espressi da Miccichè - conclude la nota - per la scelta fatta da Aldo Piazza". In arrivo per lui un ruolo nella futura squadra amministrativa designata da Micciché?

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il punto

Scende quindi a sei il numero di candidati sindaco attualmente in lizza. In ordine alfabetico: Marcella Carlisi (Movimento 5 Stelle); Daniela Catalano (Lega, Fratelli d'Italia); Lillo Firetto (Civiche, ex Ncd, Pd); Angela Galvano (Articolo 1, partiti di sinistra e civiche) e Franco Micciché (Civiche, Autonomisti, Vox Italia). Chi più chi meno hanno tutti avviato la propria campagna elettorale già da alcune settimane con manifesti, spot, poster e con i primi messaggi alla città.