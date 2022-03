Elezioni amministrative, nasce il movimento politico "Azione civica per Palma"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il nostro è un movimento che nasce dalla volontà di tornare ad “ascoltare le persone”, a Palma di Montechiaro la politica negli ultimi anni ha smesso di ascoltare e di cercare soluzioni per strada, per concentrarsi nelle stanze dei bottoni più sul contrasto degli avversari politici, da identificare come nemici anche personali o finanche cercare il consenso popolare attraverso proselitismi per auto garantirsi nei vari organi del governo cittadino.

Noi, per intenderci, alla suddivisione delle poltrone preferiamo la condivisione delle idee.

Siamo convinti che il confronto è l’anima della democrazia, dal confronto nascono le idee… Abbiamo l’ambizione di riportare la normalità, innanzitutto partendo dal dibattito politico ormai assente, sia nei toni che nelle argomentazioni; un consiglio comunale che dal “giro di Boa” ovvero da due anni e mezzo a questa parte sembra aver perso del tutto lo spirito iniziale, concentrato più nel mutare negli equilibri e nelle alchimie da manuale CENCELLI che a portare suggerimenti o idee; alla fine tutto ciò ha portato solamente a parere nostro discontinuità nell’attuale giunta, disattendendo il progetto iniziale sfociando soprattutto in questo conclusivo periodo preelettorale nella “navigazione a vista” o meglio nell’amministrare gioco forza alla “giornata”

Noi ci siamo stancati di tutto cio, questo atteggiamento ha portato ad uno scollamento con la cittadinanza che ancora oggi deve fare fronte a problemi irrisolti e interventi disattesi; ha fatto allontanare molti ed ha portato ad un costante disinteresse; il nostro è anche un appello a chi in questi anni si è allontanato dalla politica locale, noi ci stiamo mettendo la faccia perché siamo convinti che la politica si deve vivere quotidianamente, se non ci interessiamo, se non diciamo la nostra, se non facciamo in modo che si cambi rotta, non abbiamo nemmeno il diritto di lamentarci

Palma ha bisogno di azioni strutturali importanti e ormai imprescindibili ma al contempo ha bisogno di normalità nella gestione e al contempo lungimiranza nell’amministrazione, da un pò di tempo alcune iniziative che dovrebbero essere abituali ci vengono poste come eccezionali.

E’ arrivato il momento di metterci la faccia…INSIEME PER PALMA

Nei prossimi giorni avremo modo di presentare, il nostro simbolo che ci accompagnerà anche nella competizione elettorale; le nostre idee che proporremo alla cittadinanza e le ragazze e ragazzi…uomini e donne che hanno a cuore Palma.