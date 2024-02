DC, è Giuseppe Ciaravella il nuovo segretario cittadino ad Alessandria della Rocca

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Giuseppe Ciaravella è il nuovo segretario della Democrazia Cristiana ad Alessandria della Rocca. È stato eletto al termine del congresso cittadino, alla presenza del segretario nazionale della DC, Totò Cuffaro e del capogruppo del partito all'Ars, Carmelo Pace.



La segreteria è così composta: presidente Gaspare Cacciatore, segretario politico Giuseppe Ciaravella, segretaria segretaria organizzativa Angela Maria Chiazza, tesoriere Felice La Mela, responsabile Agricoltura Vito Chiazza, responsabile Pubblica Istruzione Nino Scimé, responsabile Pari Opportunità Anna Lisa Chiazza, responsabile Sport e Spettacolo Domenico Gambino, responsabile Commercio ed Artigianato Carola Tirrito.



"La storia politica di Alessandria della Rocca è da sempre stata legata alla Democrazia Cristiana e l'evento inaugurativo di questi giorni ne è stata la dimostrazione, alla presenza di cosi tanti amici del nostro comune e dei tanti paesi vicini. La gente ha fame di politica, di contatto diretto con i suoi rappresentanti e della loro presenza costante sul territorio per far sentire la propria voce. Abbiamo voluto invitare ed ascoltare le istituzioni locali e le rappresentanze delle altre formazioni politiche sul territorio, che hanno dato un significativo contributo, a dimostrazione di come il nostro partito sia espressione di democrazia libertà e pluralità - ha dichiarato Ciaravella -. La presenza poi di vari componenti Dc dei paesi vicini, degli organi provinciali della DC, dalla Segretaria Vita al Coordinatore Caternicchia, degli Onorevoli Cascio Mangiacavallo, del nostro Deputato Regionale Carmelo Pace e soprattutto del Presidente Cuffaro, sono la dimostrazione di come il nostro partito sia diverso dagli altri, di come sia attaccato e radicato su tutto il territorio con i fatti e non con

semplici e sterili parole. Nella nostra comunità è nato un nuovo corso della politica, fatta di tante donne giovani e uomini 'affamati' di politica, con la volontà di spendersi e impegnarsi personalmente. Ci aspettano nuove e pesanti sfide che sono certo riusciremo ad affrontare e risolvere con grandi risultati, mettendo in campo impegno, idee e forze nuove".



"Anche ad Alessandria della Rocca abbiamo registrato grande entusiasmo e partecipazione. La gente vuol tornare ad occuparsi di politica, spendendosi per un partito che ascolta le esigenze dei cittadini e si mette a disposizione del territorio - dichiara Totò Cuffaro -. Auguro buon lavoro a tutti i componenti della segreteria cittadina, con la consapevolezza che i nuovi eletti si impegneranno e lavoreranno per dare risposte alle richieste che giungono dal territorio”.



"La Democrazia Cristina è ormai divenuta una solida realtà nel territorio siciliano - dichiara l'On. Carmelo Pace -. In provincia di Agrigento stiamo continuando a definire le varie segreterie cittadine. Anche ad Alessandria della Rocca c'è stata una grande partecipazione di gente e questo, ancora una volta, testimonia la bontà del progetto che mette al centro temi e valori fondamentali, coinvolgendo sempre più donne e giovani".